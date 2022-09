Pisa-Reggina 0-1, ancora un successo amaranto: Canotto-gol, colpaccio sotto la torre!

10 Settembre 2022 15:43

Pisa-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni post gara

Canotto-gol, e la Reggina vince ancora! Colpaccio amaranto, il terzo di fila: sotto la torre è l’ala destra a decidere il match, con una rete nel primo tempo su taglio illuminante di Menez. Pisa inguaiato: restano a un punto dopo cinque partite e a questo punto la posizione di Maran è in bilico. La partita. Inzaghi conferma tutti tranne Camporese per Cionek, squalificato. Approccio giusto, solito atteggiamento, al netto di un Pisa che giustamente parte forte. Ma la gara cambia a metà primo tempo: solito movimento di Menez, che viene dietro, allarga il gioco verso destra per Canotto, il quale stoppa di petto al volo, si accentra in velocità e batte Nicolas. E’ il modo migliore per permettere agli amaranto di gestire, e così fanno nella ripresa: coi cambi Inzaghi sistema la squadra, la Reggina abbassa il baricentro, soffre, ringrazia Colombi per due super parate e rischia di passare nel finale, per rigore dopo fallo su Cicerelli. Gori era pronto dal dischetto, ma il Var segnala fuorigioco. Poco male: la Reggina passa lo stesso e continua a volare.

Pisa-Reggina 0-1, il tabellino

Marcatori: 28′ Canotto

Pisa (4-3-3): Nicolas; Calabresi, Barba, Rus (46′ Masucci – 65’ Cissè), Beruatto (65’ Jureskin); Marin, Ionita, Tourè (77’ Mastinu); M. Tramoni, Sibilli, Morutan (88′ L. Tramoni). In panchina: Dekic, Livieri, Canestrelli, Hermansson, Nagy, Piccinini. Allenatore: Rolando Maran.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara (69’ Giraudo); Fabbian, Crisetig, Majer (74’ Liotti); Canotto (83’ Ricci), Ménez (69’ Gori), Rivas (69’ Cicerelli). In panchina: Ravaglia, Bouah, Dutu, Loiacono, Hernani, Lombardi, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Marco Serra di Torino. Assistenti: Sergio Ranghetti di Chiari e Mauro Vivenzi di Brescia. IV ufficiale: Valerio Crezzini di Siena. VAR: Francesco Fourneau di Roma 1. A-VAR: Daniele Perenzoni di Rovereto.

Note – Ammoniti: Masucci (P), Pierozzi (R), Barba (P), Mastinu (P). Espulsi: . Calci d’angolo: 7-2. Recupero: 1′ pt, 7′ st.

90’+7 – Finisce qui, dopo 7 minuti di recupero! La Reggina vince ancora, battendo Pisa e inguaiando i toscani.

90’+6 – Miracolo di Colombi! Gran parata su colpo di testa del Pisa.

90’+2 – Rigore per la Reggina, ma è fuorigioco di Cicerelli, che aveva fatto una grande giocata. Gori era pronto sul dischetto, ma il Var ha segnalato l’offside.

90′ – Sono 6 i minuti di recupero.

86′ – Ultima fase di sofferenza per la Reggina, che ormai difende in 11 dietro il pallone.

82′ – Quinto e ultimo cambio per Inzaghi: esce l’autore del gol, Canotto, per far spazio a Ricci.

79′ – Ammonito Barba, spinta su Canotto. Sempre l’ala destra amaranto subisce un altro fallo e provoca il giallo di Mastinu.

76′ – Altro cambio anche per il Pisa: Touré esce per far spazio a Mastinu.

75′ – Ammonito Colombi per perdita di tempo, mentre l’arbitro estrae un rosso per proteste a un componente della panchina del Pisa.

74′ – Quarto cambio per la Reggina: esce Majer, entra Liotti, che si piazza come di consueto nel ruolo di mezz’ala sinistra.

69′ – Ammonito Pierozzi, primo giallo per gli amaranto.

68′ – Primi cambi per Inzaghi: Cicerelli, Giraudo e Gori entrano per Rivas, Di Chiara e Menez.

66′ – Altri due cambi per il Pisa: entrano Cissé e Jureskin.

64′ – Gran parata di Colombi, che vola in tuffo plastico su tiro a giro di Morutan!

59′ – Grande azione del Pisa in velocità sulla destra sull’asse Sibilli-Beruatto, ma il tiro di quest’ultimo è alto.

57′ – Clamorosa occasione per la Reggina! Punizione dalla trequarti, poi Canotto mette in mezzo e per poco una fortunosa deviazione non mette la palla dentro.

55′ – Primo giallo del match, è per il Pisa: ammonito Masucci, che ferma con le cattive Majer sulla trequarti, pronto a verticalizzare.

48′ – Confermato il gol annullato al Pisa: in realtà, però, non per fuorigioco, ma fallo di Tramoni su Camporese. E’ servito il Var a Serra per decidere.

46′ – Subito emozioni in avvio ripresa: tiro a giro di Masucci che finisce in rete, ma è fuorigioco. Ora si attende il Var.

45′ – Inizia la ripresa di Pisa-Reggina: c’è un cambio per i toscani, Maran inserisce Masucci al posto di Rus.

45’+1 – Finisce il primo tempo: 0-1, Reggina avanti con Canotto.

45′ – Un minuto di recupero.

43′ – Cosa si è mangiato Rivas, Reggina a un passo dallo 0-2! Palla allargata a sinistra, lui punta, si accentra, passa incredibilmente in mezzo a due ma allarga troppo il piatto destro e la palla e va fuori.

38′ – Beruatto da fuori, palla alta. Fase tranquilla di gara: la Reggina gestisce, il Pisa non riesce a sfondare.

28′ – GOOOOLL REGGINAAA!!! Gli amaranto passano in vantaggio con Canotto, alla prima rete con la nuova maglia: diagonale illuminante di Menez verso l’ala destra, che stoppa al volo di petto e si accentra in velocità, battendo Nicolas!

20′ – Punizione dal limite del Pisa, nulla di fatto.

15′ – Ritmi di gara molto piacevoli, Pisa aggressivo.

11′ – Sibilli dal limite, tiro lento. Errore in fase di costruzione da parte della Reggina. Il Pisa sta mantenendo il baricentro alto, difficile per la Reggina ripartire dal basso.

6′ – Prima occasione del match, Reggina subito a un passo dal vantaggio! Che incursione di Majer in mezzo, che poi mette dentro per il solito Fabbian: il suo tiro a botta sicura è preda di Nicolas, che respinge in angolo.

1′ – E’ cominciata Pisa-Reggina!

