Reggio Calabria, soddisfazione per la delegazione UIL presente al II Congresso Nazionale della Federazione UIL Scuola RUA

24 Settembre 2022 12:40

A Reggio Calabria la UIL Scuola avrà un solo boiettivo pieno di significato per la comunità scolastica: “Rispetto”

Rientra a Reggio Calabria la Delegazione presente al II Congresso Nazionale della Federazione UIL Scuola RUA svolto a Roma il 21 – 22 – 23 settembre 2022, composta da Luca Scrivano, Marianna Andronaco, Pasquale Grandinetti e Simone Veronese, soddisfatti delle scelte dei nuovi organismi statutari e dall’elezione della nuova segreteria che guiderà il sindacato Nazionale per i prossimi quattro anni: Segretario Generale Giuseppe D’Aprile in Segreteria Francesca Ricci, Giancarlo Turi, Enrico Bianchi, Paolo Pizzo, Attilio Bombardieri. Una tre giorni intensa, all’insegna di progetti Sindacali liberi, laici che saranno guidati dai capisaldi della letteratura, dell’arte, della filosofia.

Un sindacato con una forte personalità in termini di rivendicazioni, dibattiti, riflessioni e con una sola parola caposaldo sindacale per i prossimi quattro anni “RISPETTO”. Durante i lavori, la prima giornata si è aperta con la relazione di Giuseppe D’Aprile, seguita dai saluti di Larry Flanagan, Presidente del Comitato Sindacale Europeo dell’Educazione (CSEE), Stefano Versari, Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione e Antonio Naddeo, Presidente Aran.

Presenti i rappresentanti dei sindacati della scuola – Francesco Sinopoli, Segretario generale della Flc Cgil, Ivana Barbacci, Segretaria generale Cisl Scuola, Elvira Serafini, Segretaria generale di Snals Confsal e Rino Di Meglio, Coordinatore nazionale Gilda Unams. A concludere la prima giornata del Congresso, proverbialmente, il Segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri.

Nella Seconda giornata: LECTIO MAGISTRALIS “LE SCUOLE NON SONO IMPRESE” Prof. Nuccio Ordine Università della Calabria SOGNA, RAGAZZO SOGNA… Roberto Vecchioni Cantautore, paroliere, scrittore, poeta, insegnante; Maria Fusco Responsabile Ufficio Scolastico d’Italia; Angelo Luongo Responsabile Nazionale Dipartimento Estero UIL Scuola; Gianni Lattanzio Segretario Generale ICPE (Istituto Cooperazione Pasi Esteri); Rossana Di Bianco Responsabile Coordinamento UIL Scuola Estero sono intervenuti i Rappresentanti Ministero Affari Esteri; Prof. Fabio Finotti Direttore Istituto Italiano di Cultura New York; Sen. Fabio Porta Commissione Esteri Senato Sen.; Laura Garavini Vice Presidente Commissione Esteri Senato; On. Fucsia Nissoli Fitzgerald Commissione Esteri Camera Deputati.

Nella terza giornata: Massimo Di Menna Presidente Fondo Espero; Francesco Moretti Direttore Fondo Espero; Rosa Cirillo Responsabile nazionale Dipartimento Dirigenti Scolastici. Elezione degli organismi.