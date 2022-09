EuroBasket 2022, esordio vincente per l’Italia: gli azzurri superano 83-62 l’Estonia

2 Settembre 2022 22:43

Esordio vincente per l’Italia a EuroBasket 2022: gli azzurri di coach Pozzecco battono l’Estonia nella gara inaugurale con il punteggio di 83-62

“Chi ben comincia è a metà dell’opera”, recita un vecchio adagio. E l’Italia aveva tutte le ragioni per partire con il piede giusto nel percorso a EuroBasket 2022. Esordio casalingo per gli azzurri nell’Europeo itinerante che vede i ragazzi di coach Pozzecco giocare contro l’Estonia davanti a un caldissimo Mediolanum Forum di Assago (Milano), dopo un pomeriggio dominato dal “Greek God” Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks e della Grecia autore di 27 punti e 11 rimbalzi nel successo contro la Croazia.

Assente invece il simbolo NBA azzurro, Danilo Gallinari, rottura del crociato per lui e stagione finita, la prossima, la prima ai Boston Celtics, quella in cui avrebbe potuto finalmente lottare (seriamente) per l’anello. Ma il talento nel roster azzurro non manca. Il successo per 83-62 dell’Italia sull’Estonia porta le firme del neo colpo degli Utah Jazz, Simone Fontecchio (19 punti), Nick Melli (17 punti), Nico Mannion (12 punti) e Achille Polonara (12 punti e 11 rimbalzi). Ultimo a mollare per gli ospiti il talentuoso Kriisa, autore di 20 punti. Domani sera la sfida contro la Grecia di Antetokounmpo, avversario ben più provante per la Nazionale.