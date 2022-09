La cantante Elisa incanta Sicilia e Calabria: da Taormina a Roccella, con un “salto” nelle spiagge reggine

9 Settembre 2022 12:03

Prima del passaggio in Calabria, nei giorni scorsi Elisa si è esibita nella dirimpettaia Sicilia, ad Agrigento e a Taormina. Poi l’attraversamento dello Stretto e, prima dello spettacolo di Roccella, anche la possibilità di un “salto” in una spiaggia roccellese

Elisa Toffoli, per tutti Elisa, è una delle artiste italiane più brave, apprezzate e influenti del panorama canoro nostrano. Anche lei ha fatto parte del lungo novero di cantanti che questa estate hanno allietato le estati roccellesi. Ieri, infatti, si è esibita al Teatro di Roccella, nello scenario dell’antico Castello Carafa, con il suo nuovo album “Back to the future”, chiudendo il Roccella Summer Festival che quest’anno ha entusiasmato e animato la provincia reggina, capace di ospitare alcuni tra gli artisti più importanti a livello nazionale.

Prima del passaggio in Calabria, nei giorni scorsi Elisa si è esibita nella dirimpettaia Sicilia, ad Agrigento e a Taormina. Poi l’attraversamento dello Stretto e, prima dello spettacolo di Roccella, anche la possibilità di un “salto” in una spiaggia roccellese, come dimostrano le proprie Instagram stories e quelle dei gestori del lido in cui la cantante si è fermata.