Elezioni Regionali Sicilia, clamoroso sondaggio Ipsos: De Luca vicinissimo a Schifani

8 Settembre 2022 13:51

Elezioni Regionali Sicilia, De Luca vicinissimo a Schifani: “le piazze piene e l’entusiasmo e la fiducia che la gente ci manifesta ogni giorno di più sono il mio sondaggio”

Prosegue con determinazione la campagna elettorale per i vari partiti in vista delle elezioni politiche e per le regionali in Sicilia del prossimo 25 settembre. Sull’Isola è battaglia tra Renato Schifani, Cateno De Luca e Caterina Chinnici per determinare il successore di Nello Musumeci alla guida della Regione. Interessanti i dati emersi dal sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, dove si evince un Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e attuale presidente del consiglio comunale, vicinissimo a Renato Schifani del Centro/Destra, staccata Caterina Chinnici del Pd e Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle.