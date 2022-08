Tonno Callipo Volley, il 9 agosto il primo allenamento guidato da coach Cezar Douglas

7 Agosto 2022 13:33

Martedì 9 agosto inizia la stagione della Tonno Callipo Volley: in programma il primo allenamento guidato dal tecnico brasiliano Cezar Douglas

Inizierà ufficialmente lunedì 8 agosto la stagione 2022-23 della Tonno Callipo Volley. Sotto la guida del duo tecnico Douglas-Racaniello, la squadra si ritroverà al PalaValentia per cominciare gli allenamenti in vista del campionato di Serie A2 CredemBanca che scatterà domenica 9 ottobre in occasione della trasferta di Lagonegro. Si avvicina l’ora del primo raduno per la Tonno Callipo Volley: lunedì 8 agosto la truppa giallorossa si radunerà al PalaValentia per iniziare ufficialmente la preparazione in vista del Campionato di Serie A2 2022/2023.

Un nuovo inizio per la squadra del Presidente Pippo Callipo che, dopo la scorsa stagione terminata con un’inaspettata retrocessione, è consapevole di doversi fare portatrice del comune sentimento di rivalsa e voglia di conquista che alimenta tutto l’ambiente giallorosso. Un roster rinnovato con un solo giocatore riconfermato: l’ex azzurro Davide Candellaro. Poi tanti volti nuovi per i quali la fase pre-campionato sarà fondamentale per trovare il giusto feeling con l’ambiente vibonese.

Tutti gli atleti della rosa saranno a disposizione fin dal primo giorno, eccezion fatta per il giovane centrale Cosimo Balestra che nella scorsa settimana ha ricevuto la convocazione della Nazionale Juniores 2022 guidata da Matteo Battocchio e sarà impegnato nella preparazione del Campionato Europeo Under 20 che si svolgerà a dal 17 al 25 settembre in Abruzzo. Alla convocazione non potrà rispondere presente neppure lo schiacciatore serbo Nikola Mijailović che si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni appena saranno concluse le pratiche burocratiche per il rilascio del visto d’ingresso in Italia.

IL PROGRAMMA DI LAVORO: La giornata di lunedì sarà dedicata interamente alle visite mediche e ai controlli di routine, poi dalla mattina seguente al via la preparazione sotto la supervisione del nuovo tecnico Cezar Douglas e del suo staff.

A dirigere le operazioni per quello che riguarda l’attività fisica ci sarà il neo preparatore atletico Daniele De Ceglia, reduce dall’esperienza nella passata stagione come assistente di Giovanni Rossi alla Power Volley Milano. In campo invece, per riprendere confidenza con la palla e con i fondamentali di gioco, il coach brasiliano godrà della collaborazione, oltre che del vice allenatore Francesco Racaniello, dello scout Giampaolo Maragò.

La squadra svolgerà una prima parte di lavoro prettamente di ripresa fisica e tecnica, poi nelle settimane successive saranno programmati alcuni test amichevoli per riprendere ritmo di gioco e per sviluppare le idee tecnico-tattiche dell’allenatore.

IL ROSTER

Pallaggiatori: Santiago Orduna e Lorenzo Piazza

Opposti: Paul Bucchegger e Matteo Bellia

Centrali: Davide Candellaro, Alessandro Tondo, Cosimo Balestra e Marco Belluomo

Schiacciatori: Nikola Mijailovic, Michele Fedrizzi, Jernej Terpin e Alessio Tallone.

Liberi: Domenico Cavaccini e Lorenzo Carta.

LO STAFF TECNICO

Lo staff tecnico che coadiuverà coach Douglas Cezar sin dal giorno del raduno sarà composto secondo allenatore Francesco Racaniello, dal Preparatore Atletico Daniele De Ceglia e dal Fisioterapista Andrea Caizzi.