Spal-Reggina 0-0, Rivas sfiora il vantaggio! | LIVE

14 Agosto 2022 20:41

Diretta Spal-Reggina: tutti gli aggiornamenti in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Si comincia, finalmente. Da oggi, per il club dello Stretto, inizia ufficialmente il primo campionato di Serie B dell’era Saladini. Colui che ha salvato la Reggina, che ha scelto una figura come Cardona alla presidenza e come Pippo Inzaghi in panchina. E, al netto dei ritardi per ovvi motivi, la curiosità è tanta per questo avvio, anche per le scelte di mercato effettuate e per le ambizioni, non sbandierate apertamente ma in cuor loro (della società) sicuramente ben chiare. La prima è a Ferrara, in casa della temibile Spal di Venturato. Inzaghi se la gioca con diverse assenze, tra infortuni e squalifiche, ma con la consapevolezza di una squadra che ha già ben figurato a Genova in Coppa Italia. Come di consueto, anche quest’anno StrettoWeb seguirà tutta la stagione in diretta, a partire dal match di oggi: aggiornamenti in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Spal-Reggina, cronaca testuale live

44′ – Maistro da fuori, ma è telefonato: blocca Colombi. E’ il primo tiro della Spal verso la porta. E intanto sono 4 i minuti di recupero.

41′ – Ennesima occasione della Reggina in questo primo tempo e sempre di Rivas: Ricci mette in mezzo, la palla attraversa l’area, l’honduregno spinge a botta sicura, ma respinge il portiere. Le occasioni, finora, sono praticamente di marca amaranto.

33′ – Polemiche per un contatto in area con Menez, l’arbitro gli dice di rialzarsi.

30′ – Gran girata di Ricci, palla alta, ma era fuorigioco. Meglio la Reggina, in questa prima mezz’ora.

25′ – Palo della Reggina! E’ di Rivas, che prende il legno su servizio di Pierozzi. Quando la Reggina attacca la Spal va in difficoltà.

18′ – Primo ammonito del match: è Fabbian, che aveva preso il giallo anche a Marassi.

10′ – Altra occasione per la Reggina, questa volta con il colpo di testa di Cionek. Quando affonda, la squadra di Inzaghi, è pericolosa.

3′ – Subito pimpante questo inizio: incredibile occasione fallita da Ricci, che spara alto!

1′ – Si parte! Comincia il campionato della Reggina!

PRIMO TEMPO

Spal-Reggina, le formazioni ufficiali

Inzaghi conferma quasi tutti gli uomini scelti a Genova, l’unico cambio è in porta: c’è Colombi anziché Ravaglia. Il tecnico ieri in conferenza stampa aveva affermato che avrebbe scelto all’ultimo in virtù del fatto che si tratta di due portieri titolari. L’altro dubbio è stato anche svelato e riguarda l’ala destra: c’è Ricci, e non Canotto, che compone il trio d’attacco sempre con Menez e Rivas. Tutto confermato anche in difesa e a centrocampo, con Di Chiara in panchina.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Celia; Maistro, Viviani, Zanellato; Mancosu; La Mantia, Moncini. In panchina: Thiam, Almici, Dalle Mura, Peda, Tripaldelli, Varnier, Finotto, Murgia, Prati, Tunjov, Rabbi, Rauti. Allenatore: Roberto Venturato.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Ricci, Ménez, Rivas. In panchina: Aglietti, Ravaglia, Di Chiara, Dutu, Loiacono, Situm, Agostinelli, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Gori, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Federico Fontani di Siena. IV ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa. VAR: Federico La Penna di Roma 1. A-VAR: Alessio Tolfo di Pordenone.