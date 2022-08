Reggina-Sudtirol, le formazioni ufficiali: tre novità per Inzaghi | LIVE

28 Agosto 2022 20:21

Reggina-Sudtirol, tutti gli aggiornamenti in diretta: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

E’ l’esordio, il debutto, la prima volta. Sì, la prima volta assoluta, per la Reggina, per questa Reggina. Per la Reggina di Saladini e Cardona, per Pippo Inzaghi, che dopo una vita a San Siro e tanti gol al Granillo, oggi al Granillo ci arriva da allenatore amaranto. Non in panchina, però, per la squalifica decretata dal Giudice Sportivo dopo Terni. Lo fa in occasione del match contro il Sudtirol, il primo in casa della stagione dopo la doppia trasferta iniziale. Come sempre StrettoWeb è presente per tutti gli aggiornamenti in diretta: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Reggina-Sudtirol, prepartita

ore 20.35 – La Reggina ricorda Gustavo Tolotti – ex giocatore della Viola morto circa un anno fa – con il mazzo di fiori e la maglia che il club, nelle persone di Saladini e Cardona, ha donato alla famiglia, la quale è poi andata sotto la Curva Sud a prendersi l’applauso dei tifosi.

ore 20.19 – Comincia a riempirsi il Granillo che – ma si attende il dato ufficiale, definitivo e preciso del club – farà registrare oltre 10 mila presenze. Ci sono i dirigenti amaranto a bordo campo: da Taibi a Saladini passando per il Presidente Cardona, Salvatore Conti. Le squadre ancora si scaldano, ma a breve rientreranno negli spogliatoi.

Reggina-Sudtirol, formazioni ufficiali

Tre novità per Inzaghi, rispetto alle uscite di Genova, Ferrara e Terni, in cui aveva mantenuto sempre lo stesso undici. Come previsto, spazio dal primo minuto per Di Chiara, Majer e Canotto al posto di Giraudo, Liotti e Ricci. Confermato Cionek al posto di Camporese e Menez centravanti.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas. A disposizione: Ravaglia, Dutu, Loiacono, Camporese, Giraudo, Liotti, Lombardi, Lollo, Gori, Cicerelli, Santander, Ricci. Allenatore: Maurizio D’Angelo.

Südtirol (4-3-3): Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, D’Orazio; Belardinelli, Pompetti, Nicolussi Caviglia; Carretta, Odogwu, Casiraghi. A disposizione: Harrasser, Iacobucci, Berra, Vinetot, Mazzocchi, Rover, Davi, Kofler, Marconi, Capone. Allenatore: Leandro Greco

Arbitro: Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Mario Vigile di Cosenza e Alex Cavallina di Parma. IV ufficiale: Mario Saia di Palermo. VAR: Luca Massimi di Termoli. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.