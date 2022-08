MotoGp, Pecco Bagnaia firma il tris: la Ducati trionfa anche in Austria, ma Quartararo è 2° | CLASSIFICA

21 Agosto 2022 14:56

Pecco Bagnaia firma il terzo successo consecutivo dopo Assen e Silverstone: il pilota torinese trionfa in Austria davanti a Quartararo e Jack Miller

Non c’è due senza tre. Pecco Bagnaia tiene fede al famoso adagio e firma il terzo successo consecutivo in altrettante gare disputate nelle ultime settimane. Dopo i trionfi ad Assen e Silverstone, il pilota torinese si impone anche sul circuito austriaco del Red Bull Ring. Una gioia al quadrato per la Ducati che piazza sul podio anche Jack Miller al terzo posto. In mezzo alle due rosse si posiziona Fabio Quartararo, leader del Mondiale, che limita i danni permettendo a Bagnaia di rosicchiare solo qualche punticino. Il torinese resta terzo in classifica generale dietro Aleix Espargarò.

Domenica da incubo per Enea Bastianini che dopo la pole di ieri è stato costretto a fermarsi per un problema al cerchio della ruota anteriore.

Classifica Piloti MotoGp