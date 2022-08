Tre atlete reggine rappresenteranno Reggio Calabria in Macedonia del Nord per gli Europei di Danza Sportiva e Jazz

6 Agosto 2022 16:01

Convocazione per le atlete Assumma-Pennestrì e Megale ai Campionati europei di Danza Contemporanea e Jazz in Macedonia

Un grande onore per la città di Reggio Calabria, che rappresenterà l’Italia a Skopje, in Macedonia del Nord, nei prossimi mesi, per il Campionato Europeo di Danza Sportiva per le discipline Jazz Dance e Modern Contemporary.

Le tre atlete reggine appartenenti all’Asd Copacabana disputeranno l’EUROPEAN CHAMPIONSHIP BALLET, JAZZ AND MODERN CONTEMPORARY nel prossimo settembre. Le più giovani (Pennestrì 12 anni, Assumma 12 anni) hanno già la tenacia e la costanza giusta per affacciarsi ad un così importante appuntamento. Un sogno iniziato a maggio con la vittoria al Campionato Italiano di categoria nella disciplina jazz dance sia nel duo 8/12 A per le atlete Francesca Assumma e Serena Pennestrí seguite da un altro titolo italiano per la over 17 A con Noemi Megale. Adesso, in Macedonia, si confronteranno a livello internazionale con i migliori talenti d’Europa nei giorni 10/11 settembre per le discipline Modern e jazz solo e duo.

“La grande famiglia Copacabana, i compagni, i genitori e i maestri Mariangela Bagnato, Claudio Bagnato e Olena Honcharenko sono orgogliosi e fieri di questa convocazione che arriva dopo un periodo di pandemia che ha messo a dura prova la nostra associazione. Vedere i risultati concreti di adolescenti che credono nei sani principi dello sport è un dono per la nostra comunità e per la nostra città che crea talenti a volte non giustamente valorizzati”, queste le parole del Presidente Alessandro Mitidieri che accompagnerà le atlete all’Estero. Siamo certi che qualsiasi sia il risultato che otterranno sarà comunque un lustro per la nostra città.