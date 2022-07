Villa San Giovanni, difficoltà per i disabili ad accedere alle spiagge

27 Luglio 2022 10:54

I Consiglieri di Minoranza del Comune di Villa San Giovanni sottolineano le difficoltà per i disabili ad accedere alle spiagge

“Nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza, siamo costretti ancora una volta ad intervenire per sollecitare l’immediata risoluzione della scarsa accessibilità delle nostre spiagge da parte delle persone con disabilità. In questi anni le varie amministrazioni, a partire dal 2016, hanno potuto utilizzare le passerelle acquistate e facenti parte del patrimonio dell’ente che hanno consentito l’accesso ai diversamente abili “alleggerendo” il peso delle difficoltà derivanti dall’accesso all’arenile pubblico su tutto il nostro tratto di costa.

Diverse criticità sono state anno per anno evidenziate da parte delle associazioni del territorio o da parte di singoli cittadini affetti da disabilità in merito alle modalità di montaggio e installazione delle suddette passerelle e del suo mancato adeguamento alle normative vigenti e comunque l’impegno dell’Amministrazione è stato quello di garantirne una installazione su tutto il territorio comunale nel migliore dei modi, cercando di recepire i consigli che venivano dalle suddette associazioni o dai cittadini direttamente interessati.

Alla data odierna a stagione estiva già abbondantemente iniziata, facendo un controllo su tutto l’arenile abbiamo potuto riscontrare non solo le medesime modalità di montaggio degli anni precedenti, oggetto di critiche da parte delle associazioni del territorio, ma addirittura che in alcuni punti importanti, particolarmente frequentati, come l’accesso alla spiaggia nota come “banda falò” su Porticello ed altri punti del litorale non sono state addirittura nemmeno collocate impedendo totalmente l’accesso alle persone con disabilità. Pertanto, nella qualità di consiglieri comunali della Città, ci facciamo portavoce di tutti coloro che si sono rivolti a noi per sollecitare la risoluzione della problematica suddetta, chiedendo al Sindaco ed all’Assessore delegato di intervenire tempestivamente al fine di procedere all’installazione delle passerelle su tutti i punti di accesso all’arenile pubblico e di procedere alla sistemazione in maniera adeguata delle passerelle già collocate sull’arenile al fine di agevolare e consentire l’accesso alle persone diversamente abili. Infatti sembra a quanto paradossale che lo stesso Sindaco tramite gli organi di stampa da corrispondente, proprio lo scorso anno, dava voce alla denuncia proveniente dai cittadini per la mancata istallazione ed allo stesso tempo dove istallate, secondo gli stessi non permettevano l’accesso e le manovre in modo agevole. Ad oggi riscontriamo che gli stessi che denunciavano negli scorsi anni non hanno mosso nessuna critica alla neo amministrazione.

In tal senso siamo Noi in questo caso a chiedere la collaborazione delle associazioni del territorio che tutelano i diritti delle persone con disabilità affinchè tutti assieme si possa lavorare per migliorare la situazione attuale attraverso una sinergia istituzionale che possa essere da stimolo per la neo Amministrazione Comunale alla quale chiediamo anche in tale settore maggiore attenzione e soprattutto una maggiore presenza su tutto il territorio comunale, in modo particolare nel periodo estivo ove le problematiche aumentano anche in considerazione dell’aumento della popolazione e dei disagi derivanti da un maggior traffico in Città.

Proprio in tale ottica appare necessario accogliere il grido di preoccupazione di tutte le persone con disabilità che richiedono un maggior controllo del territorio da parte degli organi competenti e quindi da parte della Polizia Municipale al fine di garantire una migliore viabilità cittadina ed una maggiore sicurezza verso tutti coloro che giornalmente devono affrontare barriere architettoniche che appaiono oramai più mentali che infrastrutturali visto lo scarso senso civico che molti automobilisti dimostrano in considerazione di parcheggi selvaggi e fuori controllo, causa di non poche difficoltà per i pedoni ed in modo particolare per coloro che portano con se il già pesante gravame di una disabilità”. È quanto affermato in una nota dai Consiglieri di Minoranza: Marco Santoro Filippo Lucisano Daniele Siclari Stefania Calderone Domenico De Marco.