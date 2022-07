UniRC, il 7 e l’8 luglio la Mediterranea incontra l’Europa

5 Luglio 2022 16:23

UniRC, presso l’Aula Quaroni dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria l’H2020 A-WEAR 2022 Summer Workshop

Nelle giornate del 7 e 8 Luglio 2022, presso l’Aula Quaroni dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà l’H2020 A-WEAR 2022 Summer Workshop.

L’evento è organizzato dai docenti del laboratorio di Advanced Research into Telecommunication Systems (ARTS) con il supporto del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria nell’ambito del progetto Horizon2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN)/European Joint Doctorate (EJD), denominato A-WEAR (A-WEAR A network for dynamic wearable applications with privacy constraints), e vedrà coinvolti docenti e Dottorandi provenienti dalle diverse Università europee partner, Tampere University of Technology, Università Jaume I e i Politecnici di Bucarest e di Brno, oltre che rappresentanti delle Aziende che hanno ospitato i Dottorandi, tra le quali spicca la Ericsson Finlandia.

Scopo del progetto A-WEAR è quello di costituire nuovi programmi di dottorato europei con rilascio di doppio titolo o titolo congiunto per formare una nuova generazione di giovani ricercatori capaci di rispondere alle sfide di ricerca ed innovazione che emergeranno nei prossimi anni negli ambiti delle comunicazioni wireless e dei dispositivi indossabili intelligenti (es. smart watch, smart glass), che rappresentano un mercato in crescita esponenziale. Il Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione, attivato presso il DIIES, è partner di questo prestigioso programma.

L’iniziativa sarà un’importante occasione di confronto ed approfondimento sulla tematica dei dispositivi indossabili di prossima generazione e loro utilizzo in diversi ambiti socio-economici (eHealth, Industria 4.0, sicurezza, tra gli altri) con un taglio non limitato esclusivamente ad aspetti di natura tecnologica, ma orientato anche a tematiche che spaziano dalla progettazione efficace di proposte ICT (Information & Communication Technology) in ambito Europeo, al trasferimento tecnologico di idee di ricerca verso il mercato, alle analisi delle vulnerabilità e dei fattori di sviluppo delle start-up innovative.

L’evento è di interesse sia per gli studenti di dottorato che per l’intero tessuto socio-economico del territorio in cui la Mediterranea opera, a testimonianza del forte e costante impegno dei suoi docenti a perseguire gli obiettivi strategici di una moderna Università: didattica di eccellenza, internazionalizzazione della ricerca e contributo alla crescita del territorio tramite azioni di terza missione ad alto impatto sociale.