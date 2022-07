52° anniversario della Rivolta: le iniziative a Reggio Calabria

13 Luglio 2022 09:38

Domani 14 luglio ricorre il 52° anniversario della Rivolta di Reggio Calabria, la destra reggina lo ricorda con diverse le iniziative

Il Comitato 14 luglio, cui aderiscono i circoli di Fratelli d’Italia, il centro studi tradizione partecipazione, Fiamma Tricolore, Gioventù Nazionale, Nuovo Fronte Politico, Reggio Futura, Stanza 101, in occasione del 52° anniversario delle Rivolta di Reggio Calabria, comunica le iniziative previste per celebrare l’evento, per ricordare i caduti e il leader di quei moti il sen. Ciccio franco:

– a cura del nuovo fronte politico è in corso la registrazione di un cortometraggio.

Giovedì 14 luglio

Ore 18,30: deposizione omaggio floreale in ricordo dei martiri presso il monumento alla rivolta

Ore 18,45: deposizione omaggio floreale presso la stele del sen. Ciccio Franco

Sabato 16 luglio

Ore 18,00 – piazza s. Anna – a cura centro studi tradizione partecipazione – incontro: “la Rivolta di Rggio, un occasione mancata per il sud italia”

Lunedì 18 luglio

Ore 18,00 – lido Pepys – a cura del circolo fdi Antonio e Ciccio Franco – convegno: “Reggio città metropolitana, un territorio da esaltare”