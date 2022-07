Reggio Calabria: tutto pronto per la Fiera nazionale del libro all’aperto

11 Luglio 2022 10:55

Reggio Calabria: tutto pronto per la VII edizione di Xenia Book Fair – la Fiera nazionale del libro all’aperto di Reggio Calabria –

L’edizione 2022 del Festival del libro all’aperto, organizzata dalla “Leonida Edizioni” e dall’Associazione Musicale “Sonartis Academy” insieme all’Associazione “Xenia Book Fair”, avrà un cartellone ricchissimo di eventi legati al mondo della letteratura e della cultura, e di ospiti di richiamo nazionale ed internazionale. Tra questi la scrittrice e attivista di fama internazionale Joumana Haddad (presente in città nel mese di settembre per presentare il suo ultimo lavoro in pubblicazione con “Leonida Edizioni”), accreditata dall’Arabian Business tra le personalità più influenti del mondo arabo, Ruska Jorjolani (scrittrice georgiana), Anne Christine Fraitrop Porta (scrittrice francese), Vitaliano Fulciniti (scrittore italiano).

Prevista il 6 agosto anche la presenza dell’ambasciatrice armena a Roma S.E. Tsovinar Hambardzumyan; la stessa sarà chiamata a presentare un progetto culturale – già avviato con la casa editrice reggina – che prevede la pubblicazione in lingua italiana delle opere di Elise Ciarenz. Tanti altri ospiti ed altrettante case editrici arricchiranno la tre giorni del festival; in chiusura, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Letterario Internazionale “Xenia Book Fair”, concorso che ha l’ambizioso obiettivo di attestarsi come uno dei più significativi premi letterari italiani per opere inedite.

Si tratta dunque di un grande evento per la città di Reggio Calabria, frutto di un importante sforzo organizzativo che si traduce in un programma di alto profilo che si richiama all’Apertura, elemento connotativo sempre più marcato nella politica editoriale della Leonida Edizioni proiettata a consolidare l’immagine di una realtà sempre più proclive a favorire e sostenere politiche utili a identificarsi nei principi di fratellanza tra popoli di culture diverse.