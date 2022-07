Messina: oggi disinfestazione nella zona Nord

22 Luglio 2022 09:22

Disinfestazione: Messinaservizi eseguirà oggi la zona Nord, intervento che non è stato possibile espletare lo scorso 20 luglio

Messinaservizi Bene Comune non ha potuto svolgere, per problematiche tecniche, il servizio di disinfestazione previsto il 20 luglio nei villaggi di Ganzirri, Torre Faro, Castanea, Salice, Gesso, Masse. Il servizio verrà espletato questa sera 22 luglio. Si raccomanda ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse il programma su indicato potrebbe subire variazioni.