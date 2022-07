Elezioni Regionali, De Luca: “ad Enna candidature qualificate”

17 Luglio 2022 14:15

Elezioni Regionali, De Luca: “qui ad Enna aggiungo una seduta per Francesco Iudica, Direttore Generale dell’ASP di Enna”

“Qui ad Enna aggiungo una seduta per Francesco Iudica, Direttore Generale dell’ASP di Enna. Mi aspettavo che venisse anche alla mia conferenza dopo essere stato al convegno dell’Mpa”. Esordisce così Cateno De Luca in apertura della conferenza stampa che si è svolta stamani a Enna.

“Enna– ha spiegato De Luca- ha risposto positivamente al nostro appello e registriamo candidature qualificate. Tutto questo nonostante l’esercito dell’Asp sia sceso in campo per sostenere le ragioni di Raffaele Lombardo con in testa il generale Iudica che ovviamente ha chiamato a raccolta tutti i medici e funzionari. Ma questa logica del bancomat della sanità finirà. Iudica, incalza De Luca, da libero cittadino può fare quello che ritiene, ma da direttore dell’Asp no. Non è opportuno che chi oggi ricopre cariche così delicate sponsorizzi alcuni incontri rispetto ad altri. Sto lavorando, prosegue De Luca, per mettere in piedi un progetto di risanamento amministrativo e morale del sistema politico siciliano. Vogliamo liberare la Sicilia da personaggi come i vari Iudica e Lombardo che da decenni condizionano la crescita e lo sviluppo della nostra terra”

La visita nella provincia di Enna oggi rappresenta l’ultima tappa del tour di arruolamento iniziato lo scorso 9 luglio che toccato tutte le province siciliane.

Ecco il programma di oggi:

ore 12:00 Nissoria, Biblioteca comunale;

ore 16:30 Catenanuova, Piazza Indipendenza;

ore 17:30 Pietraperzia, Bar Mivà

ore 18:30 Barrafranca, Lounge Bar

ore 20:00 Aidone, Bar Crema e cioccolato

ore 21:30 Piazza Armerina, Comizio piazza Litterio Villari