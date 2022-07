Covid, Pregliasco rilancia le restrizioni: “per l’autunno valuterei lockdown”

3 Luglio 2022 12:09

Covid: le parole di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, commentando l’incremento di contagi

“Siamo in una fase di transizione tra andamento pandemico ed endemico del virus, con il quale dovremo convivere a lungo, salvo ovviamente l’insorgenza di nuove varianti piu’ patogene“. Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, commenta con Affaritaliani.it il nuovo incremento di contagi da Covid. Omicron 5, spiega, “e’ contagiosissima, piu’ del morbillo e della varicella. Ha una grande capacita’ di diffusione nonostante siamo in estate, quindi caldo, vita all’aperto e maggiore ventilazione. Inoltre, questa variante schiva la protezione da guarigione: il 9% di chi ogni giorno si infetta ha gia’ avuto il Covid. Si replica maggiormente nelle alte vie aeree e meno nei polmoni, ma se il virus inciampa in una persona con una protezione incompleta rischia di fare danni seri“. I provvedimenti, nonostante l’andamento incerto del virus, avverte Pregliasco, questa volta “vanno preparati e spiegati. Penserei a una scala, a diverse ipotesi, nella quale c’e’ anche il lockdown ma come scenario meno probabile. La mascherina io l’avrei tenuta, ma e’ stata una decisione politica. Va utilizzata come gli occhiali da sole, questo e’ il miglior esempio che si puo’ fare. La mascherina protegge a scuola o in ambienti di lavoro, comunque al chiuso, e puo’ evitare che scoppi un focolaio. Valuterei anche l’obbligo in certi contesti al chiuso per l’autunno“.