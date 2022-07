Beach Soccer, l’Icierre Lamezia BS si giocherà i Playoff a Cagliari dal 5 al 7 agosto

18 Luglio 2022 19:46

L’Icierre Lamezia BS pronta per i Playoff che si disputeranno a Cagliari dal 5 al 7 agosto

Con gli incontri di sabato e domenica si sono definiti gli ultimi verdetti. Nella Poule Promozione, Città di Milano trionfando su Chiavari BS ha così conquistato il pass per le Final Eight della Poule Scudetto. L’Icierre Lamezia BS insieme all’Adriatica Immobiliare Cagliari, a Chiavari BS e Sicilia BS, penultima della Poule Scudetto, andranno a giocarsi i Playoff che si disputeranno a Cagliari dal 5 al 7 agosto. La squadra lametina, dopo essere stata in vetta per due tappe, ha ceduto poi il passo alle blasonate Città di Milano e Cagliari. Sicuramente un risultato positivo per i neroverdi, che, come predetto nella conferenza stampa tenutasi nella sala consiliare lo scorso maggio, hanno centrato ampiamente l’obiettivo, considerando il fatto che è il primo anno che la società si affaccia a questo affascinante sport.

Adesso testa a Cagliari dove l’Icierre dovrà arrivare concentrata al massimo, sia perchè si troverà di fronte tre squadre molto forti e strutturate ma soprattutto perchè un minimo errore può compromettere il risultato dell’intera tappa.