Le reggine Annachiara e Maddalena Pelaggi medaglia d’oro ai Campionati Europei di Bridge

29 Luglio 2022 14:24

La nazionale femminile Under 26 di bridge vince la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Veldhoven. Sul podio le reggine Annachiara e Maddalena Pelaggi tesserate per l’ASD Circolo del Bridge “Nicola Ditto” di Reggio Calabria

Grande successo per la nazionale femminile di Bridge Under 26 che si aggiudica l’oro ai Campionati Europei di Veldhoven. Vincitrici dell’oro sul podio Sophia Capobianco, Eleonora Dalpozzo, Federica Dalpozzo, Valentina Dalpozzo, Annachiara Pelaggi e Maddalena Pelaggi di Reggio Calabria, tesserate per l’ASD Circolo del Bridge Nicola Ditto di Reggio Calabria. Un finale sperato. Nell’ultima giornata di gara le nostre atlete giocavano contro le tre squadre più deboli, mentre quelle che ci sopravanzavano erano impegnate fra loro, e le italiane hanno assolto pienamente il loro compito portando a casa ben 55 VP sui 60 possibili.

La concentrazione e la grinta con cui è stata affrontata dalle giovani azzurre quest’ultima giornata è dimostrata dall’aver lasciato le avversarie praticamente a zero in tutti e tre gli incontri. All’ultimo incontro la nostra Nazionale si presentava in seconda posizione con 4 VP da recuperare alla Francia, che incontrava l’Olanda, terza. Come in uno sprint ciclistico, partire da dietro ci ha in qualche modo avvantaggiato: la Francia non è andata oltre una striminzita vittoria contro le olandesi, l’Italia ha battuto a zero l’Ungheria e la rimonta si è così perfezionata posizionando le nostre eroine sul gradino più alto del podio.