Reggio Calabria, morto improvvisamente Francesco Greco: “era grande riferimento per l’Area dello Stretto”

9 Giugno 2022 11:58

La nota dell’U.N.C.I. Calabria sulla morte prematura di Francesco Greco

“U.N.C.I. Calabria esprime il suo più profondo cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Franco Greco, grande uomo, padre e amico. È stato cooperatore nel settore della pesca e punto di riferimento dell’intera Area dello Stretto. Franco Greco ha svolto un ruolo fondante e determinante per lo sviluppo e il radicamento della nostra Associazione in Calabria nel settore della pesca. È stato un sempre vicino a tutti i pescatori reggini, Rappresentante Legale da molteplici anni della Società Cooperativa di Pesca “San Giorgio”. Con la sua dipartita, l’U.N.C.I. Calabria perde un valido collaboratore e un amico fidato e del quale tutti sentiremo la mancanza. Il Presidente U.N.C.I. Calabria Dott. Serafino Nucera e l’intera Associazione sono vicini alla sua famiglia a cui si stringono affettuosamente”. Lo afferma in una nota l’U.N.C.I. Calabria.