Reggio Calabria, il 15 giugno ritorna il Giocagin presso il Circolo Tennis Crucitti

15 Giugno 2022 12:02

Mercoledì 15 giugno, alle ore 18:00, il Circolo Crucitti di Reggio Calabria ospiterà il Giocagin

Giocagin, la Manifestazione Nazionale Uisp che si svolge in 38 città italiane, dedicata ad atleti di tutte le età, pensata per unire i valori dello sport e della solidarietà, prosegue la sua invasione con i colori della bandiera della Pace nei palazzetti dello sport e centri sportivi. Durante la manifestazione si susseguono rappresentazioni di varie discipline come: sport polivalente, ginnastica, portate in scena dalle diverse associazioni sportive affiliate Uisp.

Giocagin non è solo sport e divertimento, ma vuole essere attiva nella promozione del sociale ed è per questo che i fondi raccolti durante le varie manifestazioni vengono destinati a dei progetti di sport e cooperazione.

Anche Reggio Calabria mercoledì 15 Giugno alle ore 18,00 faranno ingresso sul campo in erbetta tantissimi bambini delle scuole dell’infanzia della città che hanno aderito al progetto “Lo Sport a Misura di Bambino” promosso dal Circolo Tennis Crucitti, che svolgeranno il saggio di fine anno e saranno premiati tutti con una coppa. Il Circolo Crucitti, dopo oltre 20 anni che promuove a Reggio Calabria la Manifestazione Nazionale della UISP GIOCAGIN ringrazia il Comitato Regionale e Provinciale della Uisp ed è pronto per ospitare questi piccoli atleti che dopo un’anno di attività sportiva si esibiranno davanti ad un nutrito pubblico.