Palmi, tragedia all’Ulivarella: accusa malore improvviso e muore in spiaggia

2 Giugno 2022 19:34

Tragedia nel pomeriggio del 2 giugno sulla spiaggia dell’Ulivarella di Palmi: un uomo di 60 anni è morto dopo un malore improvviso

Una tragedia scuote la Calabria nel giorno della Festa della Repubblica: oggi pomeriggio, infatti, un uomo di 60 anni, originario del Marocco, è morto improvvisamente sulla spiaggia dell’Ulivarella a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Inutile l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato sulla spiaggia destando grande attenzione da parte dei numerosi bagnanti che avevano approfittato del giorno di festa per godersi una giornata di mare, complice il clima ideale. E invece la giornata si è trasformata in un dramma che ha sconvolto centinaia di persone. Secondo le prime frammentarie informazioni, l’uomo è deceduto per arresto cardiaco, ma non è noto cosa possa averlo provocato. E’ un periodo drammatico in cui siamo costretti a raccontare notizie così tragiche in modo sempre più frequente.