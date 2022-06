Messina: prosegue l’attività di manutenzione del verde pubblico

9 Giugno 2022 14:24

Messinaservizi Bene Comune prosegue la manutenzione e la cura del verde pubblico in città

Messinaservizi Bene Comune prosegue la manutenzione e la cura del verde pubblico in città. Come disposto con ordinanza del Commissario Straordinario n.46 del 01.06.2022 la società Messinaservizi affidataria dei servizi di manutenzione del verde pubblico con contratto di servizio del 08.02.2021, ha iniziato l’attività di potatura di palme e alberi lungo la linea tranviaria sul Viale San martino e Viale della Libertà. Contestualmente la stessa società ha avviato il servizio di spollonatura delle alberature lungo le strade e gli spartitraffico cittadini. Si precisa che gli interventi di potatura delle palme e degli alberi lungo la linea tramviaria sono necessari durante tutto l’arco dell’anno per lasciare libera la sagoma del pantografo dei veicoli pubblici in transito. Messinaservizi continua a lavorare per il decoro della città per raggiungere livelli di vivibilità sempre migliori