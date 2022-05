Run 4 hope, passa anche da Milazzo la staffetta per raccogliere fondi per la AIL

25 Maggio 2022 20:55

Passa anche da Milazzo la tappa siciliana della Run4Hope Massigen, gara podistica di solidarietà, giunta alla seconda edizione, partita nei giorni scorsi da Palermo. Un evento nazionale articolato su staffette regionali sincrone, che quest’anno avrà come ente beneficiario Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma). Complessivamente sono coinvolti nella staffetta nazionale circa 20.000 podisti grazie all’adesione di oltre 400 associazioni sportive, 23 reparti dell’esercito italiano, e un centinaio di individualisti che correranno in modalità virtual. Domani – 26 maggio – è previsto l’arrivo degli atleti-testimonial che saranno ricevuti a palazzo dell’Aquila dagli assessori Antonio Nicosia (sport) e Pasquale Impellizzeri (servizi sociali) prima di riprendere il percorso assegnato. Le ultime tappe si svolgeranno domenica 29 maggio presso la città di Messina, con il simbolico saluto e scambio del testimone sullo Stretto, con la conclusione della staffetta calabrese prevista in contemporanea a Reggio Calabria.

Un appuntamento che si aggiunge alle altre iniziative che si stanno svolgendo in questo mese di maggio nella città del Capo. Proprio nell’ultimo week-end allo stadio “Marco Salmeri” si è svolto il torneo regionale “Pulcino d’Oro Sicilia” che ha visto scendere in campo sedici squadre nelle due giornate. La formula del Torneo che mantiene in gioco tutti i bambini fino alla fine permettendo loro di battersi fino all’ultima partita per un Trofeo, rinforza il coraggio, la sana competizione, la voglia di vincere senza perdere il rispetto dell’avversario e l’autostima. A promuovere l’evento la “Vivi Don Bosco Oreto” di Barcellona, in collaborazione con la SS Milazzo, che ha ricevuto il plauso dell’assessore allo Sport, Antonio Nicosia, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale. Lo stesso Nicosia ha poi voluto esprimere il plauso alla pallavolista milazzese Alice Impellizzeri, atleta dell’Aurora Siracusa squadra facente parte del gruppo Accademia Volley Sicilia che ha vinto il titolo regionale Under 16 e rappresenterà la Sicilia ai campionati Nazionali a Roma dal 31maggio al 5 giugno.