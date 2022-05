Roghudi, al via l’evento “Play. Scendi a giocare con noi!” dedicato ai bambini del territorio

3 Maggio 2022 15:40

Con il percorso “Spazio Rizoma”, in gioco tantissimi bambini del territorio. Sabato 7 maggio in esclusiva, il collegamento con la kermesse nazionale Civil Week

Grandissimo entusiasmo per la nuova attività promossa all’interno del percorso “Spazio Rizoma”. Sabato scorso, in Piazza Municipio a Roghudi, primo appuntamento dell’attività “Play. Scendi a giocare con noi!” organizzata dall’associazione di volontariato Giovani Domani in collaborazione con il Csi Reggio Calabria e il Comune di Roghudi. Insieme ai bambini e i ragazzi del territorio, in strada gli educatori Play, i volontari, le suore, l’attivissimo parroco don Zampaglione e tanti genitori per un sabato pomeriggio all’insegna dello sport e dei giochi di strada.

In campo anche il sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri, entusiasta per la scelta di “scendere in campo” a Roghudi. Con il primo cittadino si è pure ragionato sulle attività da sviluppare per riqualificare e rendere disponibile, da subito, il campetto comunale. A Giugno, infatti, partirà il trofeo Giovanile di Calcio a 5 “Sport&Go” Csi e i ragazzi vogliono giocare nel proprio campo. Per veicolare i valori dell’inclusione e sviluppare coesione sociale, “Play. Scendi a giocare con noi!”, rientra fra le attività del progetto Rizoma – energie di comunità sostenuto da Con i Bambini e promosso dal Consorzio Macramè. L’idea è quella di far rivivere, all’interno della comunità, i cortili, le strade e le piazze dei quartieri che, per generazioni, hanno rappresentato il luogo naturale di aggregazione tra pari età, specie durante l’infanzia e l’adolescenza.

Questo è lo spirito del percorso “PLAY” che l’associazione di volontariato Giovani Domani ed il Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria sviluppano da tempo in tutto il territorio metropolitano. L’obiettivo è quello di mappare il quartiere, individuando i complessi residenziali, le stradine, i cortili e i luoghi spesso abbandonati all’interno dei quali far giocare dei mini-gruppi di bambini e ragazzi. La prima azione di questo percorso è stata la formazione degli animatori nonché la partecipazione al laboratorio sulla metodologia del gioco da strada: dal basket al calcio, dal volley ai tiri liberi a canestro fino ai percorsi di animazione per i più piccoli. Perché lo sport mette tutti in campo allo stesso modo e insegna valori come poche altre cose sanno fare.

Il progetto educativo Play, promosso a Roghudi, vivrà il suo momento più importante e significativo, Sabato 7 maggio dalle 15.00. Infatti, il percorso di cittadinanza e animazione di strada sviluppato all’interno del progetto Rizoma, sarà in collegamento diretto con l’evento nazionale Civil Week 2022, kermesse promossa da Corriere della Sera – Buone Notizie, CSV Milano, Forum Terzo settore Adda Martesana, Altomilanese e Milano, Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Ticino Olona. Civil Week vuole raccontare l’impegno attivo dei cittadini di questa Italia coi suoi sei milioni di volontari e 360mila associazioni, che fanno del volontariato una realtà quotidiana, per migliorare una parte di Paese. L’obiettivo è dar voce e forza alle moltissime esperienze positive, costruttive e generatrici di bene presenti in Italia. Al percorso Rizoma, inoltre, partecipano: Pol. Giare , La Nostra Valle Centro Giovanile Condofuri, La Sentinella , Associazione Vincenzo Luca Romeo, Fondazione Emanuela Zancan.