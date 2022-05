Reggio Calabria, tratti del Lungomare al buio: rischi enormi per i pedoni | FOTO e VIDEO

3 Maggio 2022 17:04

Reggio Calabria, città sempre più nel degrado e nell’abbandono: via Marina al buio serio pericolo per i pedoni

Reggio Calabria è sempre più abbandonata a se stessa, le strade sono impraticabili dal centro storico alle periferie, le perdite d’acqua si trovano ovunque e se non si è attrezzati per guadare i fiumi o non si ha l’attrezzatura da trekking, è diventato impossibile camminare per strada in quanto si rischia di farsi seriamente male a causa delle numerose voragini presenti sul mano stradale.

Oltre al problema legato voragini e perdite d’acqua, si aggiunge anche il grave disagio causato dall’assenza di luce lungo le principali strade di Reggio Calabria. Sul lungomare Falcomatà numerosi lampioni sono fulminati e ci sono zone completamente al buio dove si crea un serio pericolo per i pedoni costretti ad attraversare la strada di corsa per evitare di essere colpiti in pieno dalle auto che giungono a velocità. Come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, alcuni tratti del Lungomare sono completamente al buio. Diverse le segnalazioni dei cittadini che esasperati si trovano a dover fare i conti con un contesto di rischio per la propria incolumità in uno scenario unico al mondo: dopo aver ammirato uno dei panorami più affascinanti e suggestivi dell’intero pianeta, cittadini e visitatori devono stare attenti a non diventare birilli per gli automobilisti.

La richiesta dei cittadini abbandonati al proprio destino è quindi se sia possibile sostituire le lampadine fulminate e ridare decoro al lungomare e soprattutto evitare che qualche passante rischi la propria vita prima che sia troppo tardi.