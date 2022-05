Messinaservizi, l’Anac sulla nomina di Russo a direttore generale: “era compatibile”

4 Maggio 2022 21:50

Lombardo: “la società partecipata Messina Servizi Bene Comune Spa rende noto che l’Anac oggi ha notificato il suo pronunciamento in merito all’ incarico conferito all’Ing. Nicola Russo”

“La società partecipata Messina Servizi Bene Comune Spa rende noto che l’Anac oggi ha notificato il suo pronunciamento in merito all’ incarico conferito all’Ing. Nicola Russo”. E’ quanto scrive in una nota Giuseppe Lombardo. “La stessa Messina Servizi aveva chiesto all’ANAC di esprimere il proprio parere in merito alla applicabilità del c.d. divieto di pantouflage per la nomina a DG dell’ing. Russo. In sostanza era stato chiesto all’Autorità nazionale anticorruzione di volere chiarire se il rapporto di impiego dell’ing. Russo presso l’Amministrazione regionale costituisse un motivo di incompatibilità a ricoprire l’incarico di DG nella società partecipata e l’ANAC, come era prevedibile, si è espressa in senso negativo”, conclude Lombardo.