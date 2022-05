Messina: l’IRCCS “Bonino Pulejo” parteciperà alla Giornata mondiale dell’Igiene delle mani

2 Maggio 2022 09:06

Il prossimo 5 maggio 2022 l’IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina parteciperà alla Giornata mondiale dell’Igiene delle mani con appositi stand allestiti presso il P.O. Piemonte in Viale Europa e presso il Centro Neurolesi in c.da Casazza. Conoscere come lavare adeguatamente le mani è sempre importante, soprattutto in ambiente sanitario per prevenire le infezioni ospedaliere. Le regole per l’igiene delle mani hanno un’importanza ancora maggiore nell’ambito della pandemia da covid-19. Il virus, infatti, si diffonde principalmente attraverso la trasmissione di goccioline di saliva e per contatto. Trasmissione per contatto significa attraverso il contatto con persone infette e/o con oggetti e superfici contaminati. Le mani se contaminate, infatti, possono trasportare il virus sulla bocca, al naso o agli occhi. È fondamentale effettuare l’igiene delle mani nel modo corretto e al momento giusto, con soluzione alcolica (almeno il 60% di alcol) o acqua e sapone e con salviettine pulite usa e getta. Per sensibilizzare la popolazione sulla tematica, oltre che per ribadirne l’importanza per gli operatori sanitari, in occasione della Giornata mondiale dell’Igiene delle mani verrà diffuso apposito materiale informativo. Organizzatrice dell’evento è il coordinatore infermieristico dott.ssa Maria Donia. Testimonial dell’iniziativa il calciatore dell’ACR Messina Luigi Carillo.