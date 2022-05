Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, Giovannini: “rilevanti benefici socioeconomici per tutto il Sud”

4 Maggio 2022 17:05

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, ha sottolineato i benefici della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria

“La nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria costituisce un’opera estremamente complessa, che, una volta completata, ridefinirà l’assetto infrastrutturale del Sud d’Italia allineandolo a quello esistente in altre parti del territorio italiano. Essa produrrà rilevanti benefici in termini sociali, ambientali ed economici, attraverso la velocizzazione degli spostamenti e dei collegamenti, la riduzione delle emissioni inquinanti e la progressiva decarbonizzazione della mobilità ma soprattutto una maggiore attrattività dei territori attraversati, anche dal punto di vista turistico“. È quanto dichiarato dal ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a proposito dei benefici che la nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria porta all’intero Meridione. Giovannini nel question time si è detto: “particolarmente lieto che questo governo abbia deciso di stanziare distanziare risorse straordinarie al di fuori del Pnrr, proprio per realizzare quest’opera di cui si parlava da molto, molto tempo“.