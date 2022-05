L’omaggio della Rai a Battiato: la sua vita diventa un docu-film, “Il coraggio di essere Franco”

15 Maggio 2022 15:56

La Rai dedica a Battiato, a un anno dalla sua morte, il docu-film “Il coraggio di essere Franco”

La sua storia, il suo talento, hanno dato un contributo importantissimo alla musica e alla cultura italiana. Franco Battiato, catanese di nascita, è considerato uno degli artisti migliori del nostro paese. E la sua vita, per questo, diventa un docu-film. A un anno dalla morte, il 18 maggio 2021, la Rai gli dedica infatti “Il coraggio di essere Franco”, che andrà in prima serata su Rai Documentari il prossimo mercoledì, 18 maggio.

Il docu-film, scritto e diretto da Angelo Bozzolini e prodotto da Aut Aut Production in collaborazione con Rai Documentari, ripercorre la sua vita. La voce narrante è quella di Alessandro Preziosi, il contributo importante è quello della nipote Cristina Battiato, attraverso i suoi racconti e il materiale inedito degli archivi fotografici della famiglia, della Rai, della Cineteca di Bologna, della Universal Music, nonché le esclusive nelle case di Milano e Milo in Sicilia, oltre che nei luoghi della spiritualità così profondamente cara a Battiato. Il film ripercorre la carriera a partire dai suoi inizi e poi passa dal primo album “Fetus” (1972) fino a “La Voce del Padrone” (1981), l’album più venduto in Italia, oltre a successi intramontabili come “L’era del cinghiale bianco”, “La Cura”, “Centro di gravità permanente”, “Cuccurucucù”. Non mancano i contributi geografici, con il viaggio tra la sua Sicilia e la Milano degli anni ’60, nonché le testimonianze di diversi artisti e personalità che maggiormente hanno contribuito al successo di Battiato. Tra gli altri, Alice, Luca Madonia, Sonia Bergamasco, Willem Dafoe, Antonio Scurati, Giovanni Caccamo, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio. E Morgan, che esegue in anteprima “Battiato mi spezza il cuore”, il brano composto in occasione della malattia dell’artista.