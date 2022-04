Sicilia: il veterinario messinese Nicola Barbera è il nuovo segretario particolare dell’Assessorato alla Salute regionale

21 Aprile 2022 12:43

Il predecessore Francesco Lo Re sarà invece capo di gabinetto vicario dell’assessorato siciliano

E’ avvenuta lunedì la nomina del nuovo segretario particolare dell’Assessore alla Salute regionale in Sicilia, Ruggero Razza; si tratta del 37enne Nicola Barbera, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Messina e specialista in ispezione degli alimenti di origine animale in Italia e all’estero, da sempre impegnato in prima persona sui temi sanitari della Regione Siciliana. Sostituisce il predecessore Francesco Lo Re, adesso diventato capo di gabinetto vicario dell’assessorato siciliano. L’incarico ottenuto da Barbera è molto prestigioso non solo per il diretto interessato, ma anche per la provincia di Messina ed in generale per l’intera categoria dei Medici Veterinari che da oggi acquisiscono una maggiore rappresentatività nel panorama politico regionale della Sicilia.

“Sono sicuro che il dott. Barbera saprà svolgere al meglio il ruolo che gli è stato affidato e che è indicativo di nuovi positivi segnali. Si sta, infatti, facendo spazio una nuova classe dirigente, giovane, capace, che sarà certamente in grado di ottenere risultati concreti e maggiormente significativi rispetto a quelli registrati in passato”, è stato il commento pubblicato sui social dal dott. Marcello Di Franco, Presidente Nazionale FESPA (Federazione Specialisti Ambulatoriali).