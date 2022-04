Reggio Calabria, l’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre per il Volontariato presenta la mostra della pittrice Adele Canale

22 Aprile 2022 12:22

Dall’1 al 31 maggio 2022 le opere d’arte della pittrice Adele Canale saranno esposte al pubblico con la collaborazione dell’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre per il Volontariato

L’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre per il Volontariato, nell’ambito dei suoi eventi artistici e culturali, in sinergia con il “Krataiis” Hotel Ristorante, festeggia la primavera con una mostra personale della nota pittrice Adele Canale. Con un tripudio di fiori e colori, l’Artista, in venti tele di grandi dimensioni, racconta atmosfere e metafore della Costa Viola. Un’indagine della natura che con forza, luce e vitalità cattura l’emozione dei luoghi. La mostra sarà presentata nella conferenza stampa e inaugurazione il 30 giugno 2022 alle ore 11.00 nei locali del Krataiis, Lungomare di Scilla (RC).