Reggio Calabria, Giordano chiarisce sull’ATC commissariata: “verifiche sono atti obbligatori e non c’entrano coi miei incarichi”

22 Aprile 2022 13:03

Giuseppe Giordano, Consigliere della Città Metropolitana, replica all’articolo di ieri in merito al commissariamento di ATC (Ambito Territoriale Caccia)

Il Consigliere della Città Metropolitana Giuseppe Giordano ha deciso di rispondere al nostro articolo di ieri relativo all’ATC (Ambito Territoriale Caccia) verso il commissariamento. Per diritto di replica, diamo ovviamente spazio anche alla versione di Giordano, che chiarisce che “le attività di verifica in corso, sono atti obbligatori di controllo della Città Metropolitana in merito all’attività, nei confronti degli Ambiti Territoriali di Caccia ATC RC1 e ATC RC2. Tali attività di natura prettamente amministrativa – prosegue poi – non hanno nulla a che vedere con i miei incarichi presenti o passati e con le deleghe attualmente ricoperte alla Città Metropolitana, nelle quali non rientrano Caccia e Pesca, oltre che nel mio ruolo di Vicepresidente Nazionale e Presidente Regionale della Federazione Italiana della Caccia, a differenza di quanto il contenuto dell’articolo vorrebbe lasciare intendere. Né risponde al vero che Federcaccia Calabria riceva o abbia mai ricevuto risorse dalla Città Metropolitana. Nell’esercizio delle mie funzioni e nella trasparenza che mi ha sempre contraddistinto – conclude – avvierò tutte le verifiche e le attività necessarie a fare chiarezza su queste vicende”.