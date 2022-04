Messina: rigenerazione sociale e rigenerazione urbana, a Palazzo Zanca un incontro sul risanamento

21 Aprile 2022 13:49

Messina: un incontro sul risanamento, per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle strategie da adottare per rigenerare i quartieri più degradati senza commettere gli errori del passato

Un incontro sul risanamento, per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle strategie da adottare per rigenerare i quartieri più degradati senza commettere gli errori del passato. Al dibattito, promosso dal MoVimento 5 Stelle di Messina, prenderanno parte: il deputato nazionale Francesco D’Uva, Pietro Franza, Presidente Sicindustria Messina, il consigliere nazionale Oice Franco Cavallaro, l’ingegnere Sergio Bruno, l’avvocato Annalisa Giacobbe esperta in diritto civile e amministrativo, Lucrezia Piraino, mediatrice sociale del Progetto Capacity, la consigliera comunale Cristina Cannistrà e Alessandro Geraci, vicepresidente della III Municipalità. Presente anche una delegazione di cittadini. L’incontro sarà chiuso dai saluti finali del candidato a sindaco Franco De Domenico. Vari i temi affrontati, fra i quali i cattivi esempi di edificazione e di recupero delle periferie (Scampia, Corviale, Librino) e i rischi derivanti dal trattare gli ambiti in modo uniforme senza tenere in considerazione le specifiche esigenze delle famiglie e del territorio. Sotto la lente dei relatori, inoltre, i finanziamenti governativi, la continuità amministrativa fra le ultime due amministrazioni, il Progetto Capacity, le problematiche legate alla presenza di amianto e l’utilizzo del Superbonus 110. Nel corso del confronto si discuterà, inoltre, del numero di baracche demolite in questi anni, dei progetti di riqualificazione delle aree e di casi territoriali specifici come Giostra e Bisconte. L’incontro si svolgerà sabato 23 aprile nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alle ore 9.30.