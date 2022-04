NFT, a Reggio Calabria arrivano le Tartarughe e aiutano le società sportive

15 Aprile 2022 22:22

A Reggio Calabria ecco sbarcare allore le Turtles Drunk Crypto, una raccolta di 10.000 NFT di tartarughe uniche

Definiti anche “gettoni crittografici” o “Token non fungibili” su Ethereum, gli NFT sono dei sistemi che permettono di certificare la rarità digitale di un bene. Immagini, video, opere d’arte, perfino i post su un social, da acquistare basandosi sulle blockchain, l’equivalente digitale di un registro di transazioni, utilizzato per la generazione di criptovalute come i Bitcoin. Perché acquistare un contenuto digitale visibile liberamente online? Perché il valore degli NFT è legato ad un certificato di proprietà unico, basato sulla tracciabilità del proprietario e sullo storico delle transazioni. È per questo che il mercato degli NFT, in grande espansione, suscita l’interesse di numerosi investitori e star in tutto il mondo. A Reggio Calabria ecco sbarcare allore le Turtles Drunk Crypto, una raccolta di 10.000 NFT di tartarughe uniche, oggetti da collezione digitali esclusivi che vivono sulla blockchain di Ethereum, ad opera del giovane reggino Santo Pavone. Ogni tartaruga consente al suo proprietario di votare per le esperienze e le attivazioni pagate dalla tesoreria della comunità Turtle Drunk. Lo scopo è notevole: questa innovativa modalità di vendita nasce per poter aiutare qualsiasi piccola società sportiva reggina amatoriale che necessitasse di supporto, a far fronte ai costi di gestione della propria squadra. Alla prima vendita di ogni singola Turtle Drunk infatti, il 50% del ricavato dell’asta sarà devoluto ai Club che ne faranno richiesta. Compilando il form è possibile candidarsi per far parte di questa enorme community. Come Aquistare una Turtle Drunk: può farlo chiunque tramite il mercato che è anche incorporato nella blockchain (Opensea). Attraverso questo mercato si può acquistare, fare offerte e offrire in vendita le tartarughe. Il primo NFT reggino che ama lo sport e cerca di aiutarlo in tutti i suoi aspetti