Spazzamento meccanizzato a Messina: divieto di sosta per permettere il servizio nella aree adiacenti ai laghi di Ganzirri

7 Marzo 2022 10:58

Messinaservizi continua sempre ad incrementare e migliorare i suoi servizi anche con lo spazzamento meccanizzato programmato

Messinaservizi continua “sempre ad incrementare e migliorare i suoi servizi anche con lo spazzamento meccanizzato programmato: a Ganzirri, il martedì e il sabato, nell’area adiacente il lago grande e quello piccolo, dalle 7 alle 10, con i relativi divieti di sosta permanenti. Questo in seguito all’ ordinanza del Comune che ha installato apposita segnaletica verticale per vietare la sosta di autoveicoli in quelle aree negli stessi giorni e orari, con le conseguenze previste dal codice della strada per i trasgressori. L’iniziativa rientra nell’accordo stipulato tra la Città Metropolitana ed il Comune di Messina, finalizzato all’attuazione delle “azioni di tutela e valorizzazione della riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro”, che prevede all’art. 2 lo spazzamento continuo e cadenzato lungo i bordi del Lago di Ganzirri e Faro, per almeno due giorni la settimana, mediante l’utilizzo di spazzatrice stradale”. Messinaservizi confida “come sempre nel buon senso e nell’educazione dei cittadini, per consentire, senza intoppi, l’avvio di questo importante servizio. Il Presidente Lombardo invita i residenti e quanti frequentano l’area dei laghi alla massima collaborazione per consentirci di effettuare meccanicamente un servizio continuativo e sempre più efficace e efficiente”.