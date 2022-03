Incidente mortale a Rosarno: anziana investita e uccisa mentre pregava davanti casa

27 Marzo 2022 12:49

L’episodio è avvenuto per una manovra sbagliata in una tranquilla via del paese, il magistrato incaricato ha disposto l’autopsia

Tragico episodio avvenuto venerdì a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. A perdere la vita una donna di 73 anni, che mentre pregava seduta su una sedia di fronte al portone di casa sua, è stata investita da un’auto. Gli inquirenti stanno indagando per far luce sull’episodio drammatico, ma secondo le prime ricostruzioni il guidatore della vettura era intento a fare una manovra. La signora non ce l’ha fatta, lasciando il paese nello sconforto, in quanto l’incidente si è verificato in una zona molto tranquilla e poco trafficata. La magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, l’obiettivo sarà verificare le cause del decesso.