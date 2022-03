Reggio Calabria: dal 5 al 7 agosto la 7ª edizione di Xenia Book Fair

17 Marzo 2022 22:44

Dal 5 al 7 agosto Reggio Calabria ospiterà la 7ª edizione di Xenia Book Fair, il festival internazionale della letteratura

Avrà inizio il 5 agosto, sul Lungomare Falcomatà (Arena dello Stretto), la 7ª edizione della Fiera nazionale del libro all’aperto di Reggio Calabria – Xenia Book Fair (www.xeniabookfair.it). Un cartellone ricchissimo di eventi legati al mondo della letteratura e della cultura. Una manifestazione di rilievo nazionale organizzata dalla “Leonida Edizioni”, dall’Associazione Musicale “Sonartis Academy” di concerto con l’Associazione “Xenia Book Fair” ed altri sodalizi culturali del territorio. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato per la città di Reggio Calabria che rende fruttuosi i contatti intrapresi dalla “Leonida Edizioni” di Domenico Polito, da sempre impegnata nella promozione di processi di interscambio culturale con paesi extraeuropei del territorio transcaucasico. Tutti gli incontri si muoveranno attraverso il fil rouge che li caratterizza, un elemento identitario forte, ossia, l’Accoglienza. Ricco il parterre di ospiti di richiamo nazionale ed internazionale; tra questi la scrittrice e attivista di fama internazionale Joumana Haddad, accreditata dall’“Arabian Business” tra le personalità più influenti del mondo arabo, che per l’occasione presenterà il libro pubblicato con la Leonida Edizioni. Prevista anche la presenza dell’ambasciatrice armena a Roma S.E. Tsovinar Hambardzumyan; la stessa sarà chiamata a presentare un progetto culturale – già avviato con la casa editrice reggina – che prevede la pubblicazione in lingua italiana delle opere di Elise Ciarenz. Tea Tchanturishvili, invece, sarà presente in rappresentanza del Ministero alla Cultura della regione di Ajara (Georgia). Confermata anche la partecipazione della scrittrice russa Alisa Ganieva, fuggita dal Paese a causa delle repressione politica, indicata da “The Guardian” come una delle autrici più talentuose e influenti al mondo. Tanti altri ospiti allieteranno la tre giorni di fiera; in chiusura, la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario internazionale “Xenia Book Fair”, concorso che tende a collocarsi (in prospettiva futura) come uno dei più significativi premi letterari italiani per opere inedite. Un grande evento per la città di Reggio Calabria, quindi, frutto di un importante impegno culturale ed organizzativo e che si traduce in un programma di alto profilo che si richiama all’Apertura, elemento connotativo sempre più marcato nella politica editoriale della Leonida Edizioni proiettata a consolidare l’immagine di una realtà sempre più proclive a favorire e sostenere politiche utili a identificarsi nei principi di fratellanza tra popoli di culture diverse.