Reggio Calabria, paura in via Nazionale Pentimele: auto urta vettura in sosta e si ribalta | FOTO LIVE

24 Marzo 2022 13:22

La conducente non ha riportato alcuna grave conseguenza

Terribile incidente stradale pochi minuti fa nella zona nord di Reggio Calabria, tra Santa Caterina e Pentimele, in via Nazionale Pentimele dove un’auto è andata a sbattere contro una vettura in sosta e si è ribaltata. Per fortuna nessuna conseguenza grave per la conducente, una ragazza fortunatamente uscita dal finestrino illesa. Sul posto è intervenuta una poliziotta che casualmente passava in zona e con grande professionalità ha prestato prime cure, ha regolato il traffico e ha chiesto i soccorsi: dapprima sono arrivate sul posto due pattuglie dei vigili urbani e della polizia, successivamente anche un’ambulanza con gli operatori del 118 per soccorrere l’altra automobilista, un’altra donna che si trovava alla guida dell’auto in sosta e avverte mal di testa dopo lo scontro. La donna di era accostata e fermata per parlare al telefono, proprio per non utilizzarlo al volante mentre guidava. Adesso è sull’ambulanza e, anche se le sue condizioni non destano preoccupazione, ha avuto la peggio persino rispetto alla ragazza del mezzo ribaltato.

Tutte le immagini nella fotogallery scorrevole in alto