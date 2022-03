Guerra Ucraina, la moglie di un deputato prova a lasciare il Paese con 30 milioni: fermata alla dogana in Ungheria

21 Marzo 2022 11:57

Anastasia Kotvitskaya, moglie dell’ex deputato del Fronte Popolare, Igor Kotvitsky, avrebbe provato a lasciare l’Ucraina con 30 milioni: la donna sarebbe stata fermata alla dogana in Ungheria

Diverse valigie contenenti 28 milioni di dollari e 1.3 milioni di euro, per un totale di 200 kg di banconote. Sarebbe questo l’ammontare dei soldi trasportati da Anastasia Kotvitskaya, moglie di Igor Kotvitsky, ex deputato del Fronte Popolare e socio in affari dell’ex ministro degli Interni Arsen Avakov, al di fuori dal confine Ucraino. La donna, secondo quanto riporta “Ukrayinska Pravda”, avrebbe attraversato senza alcun problema la dogana della Transcarpazia, riuscendo a superare i controlli senza dichiarare nulla, tenendo quindi i soldi al sicuro. Anastasia Kotvitskaya sarebbe stata dunque fermata in Ungheria da controlli più certosini effettuati alla dogana, probabilmente nei pressi di Tisabech. L’uomo d’affari Seyar Kurshutov ha scritto su Facebook che la donna sia stata costretta a dichiarare i milioni una volta scovati dai doganieri, puntando il dito contro i funzionari doganali ucraini che “non si sono accorti di nulla“. Igor Kotvytskyy, marito della donna, ha dichiarato come falsa ogni notizia al riguardo.