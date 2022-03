Il vincitore di MasterChef All Stars Michele Cannistraro a Messina, per la 1ª edizione del Premio “Cirs MasterChef”

25 Marzo 2022 09:46

Messina: domenica 27 marzo sarà ospite al ristorante “Letrevì” dello Chef Paolo Romeo e lunedì 28 show cooking al Cirs di Via Bonino

Messina da domenica prossima sarà più golosa, arriva infatti in città, per la 1ª edizione del Premio “Cirs MasterChef”, Michele Cannistraro, vincitore di MasterChef All Stars Italia, format televisivo in onda su Sky, nel quale il cuoco lombardo ha sfidato 15 tra i migliori cuochi delle 7 precedenti edizioni del celebre talent. Quello cittadino sarà il primo dei due eventi siciliani del Premio che celebrerà i percorsi di ristorazione nelle città di Messina e Palermo. Il famoso chef domenica sera sarà ospite presso il rinomato ristorante “Letrevì” dello Chef Paolo Romeo, in Via I Settembre, dove incontrerà la direzione del Cirs (https://www.cirsistruzione.it) per una tipica cena locale. Durante la giornata successiva, lunedì 28 marzo, incontrerà nelle cucine del Cirs di Messina, in Via U. Bonino compl. SITAT, gli studenti del percorso di ristorazione insieme ai quali, dopo avere raccontato la propria esperienza e di come la realizzazione di un sogno abbia completamente stravolto la sua vita trasformandolo in uno Chef di successo, durante uno show cooking, preparerà in modo estemporaneo un piatto con i prodotti gentilmente offerti dallo sponsor “Salumificio Lombardo“. Subito dopo gli allievi del Cirs, avranno l’onore e il piacere di passare un’ intera giornata tra i fornelli con il vincitore di MasterChef All Stars Italia e divisi in brigate, vivranno l’emozione di una gara nella quale, in seguito alla consegna di una mistery box dove saranno contenuti degli ingredienti a sorpresa, si cimenteranno nella preparazione di un piatto mettendo in risalto qualità e competenze acquisite durante la loro formazione, al termine la squadra vincitrice riceverà una targa autografata dallo chef. Dopo l’intensa giornata, in compagnia della direzione e degli allievi del Cirs, verrà effettuata una degustazione dei cannoli tipici siciliani offerti dallo sponsor “Aida Bio” e successivamente lo Chef si dirigerà verso Palermo per la seconda giornata all’insegna della buona cucina degli allievi del Cirs.

MICHELE CANNISTRARO

Michele Cannistraro, classe 1980 è nato a Rozzano, provincia di Milano, da genitori di origini meridionali. Grazie alla sua partecipazione alla terza edizione di MasterChef Italia, nella quale arriva ottavo, riesce a dare un cambio di rotta alla propria vita. Dopo aver acquisito popolarità televisiva, lo chef lombardo collabora con la scuola Zodio, nella quale tiene corsi di cucina diventando un vero e proprio personal chef. Nel 2018 viene scelto per partecipare a MasterChef All Stars Italia, spin-off del talent che lo aveva lanciato, che racchiude tutti i concorrenti che si sono distinti durante le passate edizioni del programma, al termine del quale riesce ad aggiudicarsi la vittoria. Successivamente diventa ospite fisso del programma “La prova del cuoco” su Rai Uno nel 2019. Sposato, ha avuto due figlie dalla moglie Marzia, ha lasciato il suo lavoro come capocantiere per provare a percorrere la strada verso il suo più grande desiderio, riuscendo a diventare uno chef affermato e molto amato.