Green Pass, il Governo conferma: “dal 1° aprile non servirà più per molte attività, lavoriamo anche per anticipare la fine dell’obbligo per gli over 50”

9 Marzo 2022 11:06

Green Pass, le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa

“L’obbligo vaccinale per gli over 50 restera’ fino al 15 giugno. C’e’ una valutazione che stiamo facendo, sulla quale personalmente sono d’accordo, di trasformare, prima del 15 giugno, il green pass rafforzato in green pass base, questo consentirebbe a molti cittadini di tornare a lavorare ovviamente facendosi il tampone ogni due giorni“. Cosi’ a Radio Anch’io, su Radio1, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “Una data precisa ancora non c’e’ – ha aggiunto – ma l’ipotesi e’ anticipare la data del 15 giugno“.

“Sul Green pass nei prossimi giorni il governo emanera’ un decreto con il cronoprogramma e da aprile ci sara’ un allentamento graduale”. Lo ha detto il segretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1, spiegando che ci saranno situazioni in cui potrebbe non servire piu’ la certificazione verde, tipo gli spazi all’aperto di bar e ristoranti, o per altre attivita’ all’esterno. “Credo che da aprile non sara’ piu’ necessario” in determinate situazioni ed “entro giugno avremo uno scenario che ci consentira’ di arrivare all’estate senza restrizioni“, ha aggiunto.

Sileri: “il Green Pass rafforzato per lavoro andrà rivisto presto e poi andrà tolta la distanza di sicurezza, quindi mascherine al chiuso”

“Il Green pass rafforzato per il lavoro credo andra’ rivisto, anche molto presto“, poi anche “la distanza di sicurezza andra’ tolta fra le prime cose” e “togliere la distanza significa anche rivedere tutti i protocolli di palestre, piscine, studi televisivi. Poi penseremo a togliere anche la mascherina al chiuso e rimodulare gli isolamenti per i positivi asintomatici“. Cosi’ il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a Mattino 5, su Canale 5: il Green pass “non sara’ per sempre”, “abbiamo sempre detto che e’ qualcosa di temporaneo”, quindi “a un certo punto dovra’ terminare, rimarra’ una vaccinazione, spero non obbligatoria“.