Guido Crosetto positivo al Covid per la terza volta: “nonostante 3 vaccini e usando sempre la mascherina ffp2”

19 Marzo 2022 21:11

Guido Crosetto positivo al Covid per la terza volta: “il Super green pass si è dimostrato inutile dal punto di vista sanitario ma strumento per punire i cattivi”

Guido Crosetto è nuovamente positivo al Covid-19. E’ lo stesso ex parlamentare di Fratelli d’Italia ad annunciarlo sui social: “ho il Covid, omicron 2. É la terza volta. Con 3 vaccini. Usando sempre la mascherina ffp2. Rispettando ogni protocollo di sicurezza esistente. Vivendo in un Paese dove si ha una vita solo con il SGP. Che si è dimostrato inutile dal punto di vista sanitario ma strumento per “punire i cattivi”, sottolinea Crosetto.

In sostanza Crosetto ha preso tante volte il Covid quante le dosi di vaccino che gli sono state somministrate e soprattutto ogni volta dopo la dose. Da ricordare che, sempre sui social, il 5 agosto scorso, aveva scritto: “a grande richiesta ho fatto 2 dosi Pfizer, di cui la seconda l’11 aprile. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Se mi faccio domande, mi danno del novax”.