Guerra Ucraina, il Pakistan stringe accordi con la Russia: 2 milioni di tonnellate di grano e gasdotto Pakistan Stream

Il Pakistan stringe nuovi accordi con la Russia: prevista l’importazione di circa 2 milioni di tonnellate di grano e la costruzione del gasdotto Pakistan Stream affidata ad aziende russe

Mentre gran parte dei Paesi dell’Occidente interrompono i legami con la Russia, in seguito agli sviluppi della guerra in Ucraina, il Pakistan firma un importante accordo con Mosca su grano e gas naturale. Lo riporta il quotidiano “The Press United”. Secondo quanto dichiarato dal primo ministro pakistano Imran Khan, nei giorni scorsi ci sono state “importanti discussioni” con Vladimir Putin, dalle quali è venuto fuori un accordo bilaterale. Il Pakistan importerà circa due milioni di tonnellate di grano dalla Russia nel prossimo futuro. Secondo quanto riferito, i due leader hanno anche discusso del gasdotto Pakistan Stream, a lungo ritardato, che sarà costruito in collaborazione con società russe. “Entrambi i paesi sono ansiosi di lanciare il progetto al più presto“, fanno sapere dal ministero dell’Energia del Pakistan. Il gasdotto di 1.100 km, che collegherà Russia e Pakistan, è stato concordato nel 2015 e sarà finanziato sia da Mosca che da Islamabad.