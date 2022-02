Sanremo 2022, l’origine del nome “La Rappresentante di Lista”: la band palermitana nata per un referendum

1 Febbraio 2022 20:29

La Rappresentante di Lista sul palco di Sanremo 2022: la band palermitana dal nome nato per caso, durante un referendum abrogativo

Un pezzo della Sicilia sul palco del Festival di Sanremo 2022. LRDL, o “La Rappresentante di Lista“, non una persona singola, ma una vera e propria band nata a Palermo dall’unione della voce da pelle d’oca di Veronica Lucchesi, originaria di Viareggio, e dal talento del chitarrista e polistrumentista palermitano Dario Mangiaracina. I due si sono conosciuti a Milano, prima di spostarsi successivamente a Palermo per unirsi agli artisti del Teatro Garibaldo. Molto conosciuti nella scena underground italiana, La Rappresentante di Lista si definisce una band queer pop, come spiegato a Repubblica: “queer è un termine che abbiamo preso in prestito dai ragionamenti sull’identità sessuale. Oggi queer è sinonimo di ‘eccentrico’, ‘sui generis’, ‘strambo’. Questa non-definizione ammette la possibilità di cambiare, di trasformarsi“.

Perchè La rappresentante di lista si chiama così?

Fanno musica da diversi anni (il primo album, “Via di casa”, esce nel 2014) e con la politica non hanno nulla a che fare. O quasi. Il nome della band ha un chiaro riferimento all’ambito politico, tutt’altro che metaforico. In questo caso è proprio come sembra e la protagonista non può che essere Veronica Lucchesi. Era il 2011 quando la cantante, che voleva votare da fuorisede per il referendum abrogativo sull’energia nucleare, finì per iscriversi come rappresentante di lista in uno dei partiti politici presenti pur di poter esprimere il proprio voto. “L’idea ci divertiva, ci scherzavamo sopra. Un giorno Veronica ha proposto un verso per una canzone che dice Quando passo in via degli uomini mi sento sempre la protagonista e io ho rilanciato con alle prossime elezioni sarò io la rappresentante di lista. Grasse risate, ma poi l’abbiamo tenuto”, ha raccontato Dario a proposito del nome della band.