Sanremo 2022, chi è Dargen D’Amico? Il rap, gli occhiali e le Isole Eolie: ha esordito con Guè e ora scrive con Fedez

1 Febbraio 2022 21:14

Dargen D’Amico sarà la sorpresa di Sanremo 2022? Sangue siciliano, occhiali da sole, icona del rap dal passato nelle Sacre Scuole e il presente con Fedez

Un artista a tutto tondo che sicuramente non lascerà indifferente il pubblico di Sanremo 2022. Look appariscente, impreziosito da un paio di occhiali da sole dai quali non si separa mai, vezzo estetico di una vera e propria icona del rap italiano. Rapper, cantautore, produttore discografico, disk jockey, dotato di un’abilità di scrittura per la quale viene associato più alla figura di un poeta che a quella di un cantante. Può passare dal trash al conscious nel giro di una rima, senza mai perdere di credibilità. Dargen D’Amico ha tutte le carte in regola per essere la sorpresa di Sanremo 2022.

Gli esordi con le Sacre Scuole, il presente con Fedez

Nasce nel 1980 a Milano, ma nelle sue vene scorre sangue siciliano: i genitori sono infatti originare delle Isole Eolie, precisamente di Filicudi (provincia di Messina). Si avvicina fin da giovane alla scena underground del rap milanese, partecipando alle prime battle di freestyle con il soprannome di “Corvo D’Argento”. Cambia il nome d’arte nel momento in cui fonda le Sacre Scuole, gruppo storico della scena rap meneghina con due fra i più grandi esponenti del rap italiano, Guè Pequeno (Il Guercio) e Jake La Furia (Fame). Nel 1999 esce l’album “3 MC’S al cubo”, pietra miliare del genere hip hop tricolore. Con l’arrivo del dj Don Joe il gruppo cambia nome in “Club Dogo” e imprime a fuoco il proprio nome nella storia. Nel 2006 Dargen esordisce da solita e collabora prima con i Two Fingerz, poi con Fedez che lo inserisce nel suo team di autori con il quale collabora. L’ultimo disco di Fedez, “Disumano”, come ammesso dallo stesso rapper, è stato fortemente impreziosito dal tocco artistico di Dargen D’Amico.

A Sanremo da autore: due canzoni in gara nella stessa edizione!

Dargen D’Amico debutta a Sanremo 2022, ma ha già partecipato all’edizione 2021 con due canzoni in gara. No, non c’è nulla di strano. Ha “partecipato” come autore, addirittura di due delle canzoni più apprezzate della scorsa edizione. La prima è, ovviamente, “Chiamami per nome“, interpretata da Fedez e Francesca Michielin, classificatasi seconda dietro i Maneskin. La seconda è “Dieci” di Annalisa che dopo il Festival ha avuto un successo clamoroso premiato con il doppio disco di platino. Questa volta proverà ad interpretare lui stesso il frutto della sua abilità con carta e penna. La canzone “Dove si balla” è un pezzo dance che rischia di diventare subito virale in radio e sui social, ma con un testo per nulla banale, come Dargen ci ha sempre abituato.