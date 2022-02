16 Febbraio 2022 11:26

Reti e nupi industrie italiane insieme per accelerare la digital transformation: un nuovo progetto smart per integrare il sistema Erp

Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, supporta Nupi Industrie Italiane S.p.A. nel progetto di migrazione in cloud del proprio sistema ERP, il software per gestire in modo integrato tutte le attività aziendali in un unico sistema.

Nupi è una importante realtà manifatturiera con sede principale a Busto Arsizio (VA), specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi di tubazione per il settore idrosanitario, industriale, gas, irrigazione riscaldamento e con una consistente esperienza nella produzione di tubazioni polimeriche specificatamente dedicate ai mercati petroliferi, chimici e petrolchimici.

All’interno di un percorso di Transizione 4.0, volto a condurre la fabbrica ad un nuovo modello di lavoro più competitivo, l’azienda aveva avviato un processo di rinnovamento del proprio ERP, portandolo da una soluzione on-premises ad una in cloud, non soltanto per avere una maggiore efficienza gestionale, ma anche per ottimizzare i processi aziendali.

Reti sta sostenendo Nupi in questa evoluzione, aiutandola nella costruzione dei flussi per la sincronizzazione delle diverse componenti applicative tra il vecchio ed il nuovo ERP: anagrafiche e gestione dei clienti, ordini di acquisto e di vendita, giacenze di magazzino, sono solo alcune delle aree che sono state investite dal progetto. Reti si adopera per migliorare la fruibilità delle soluzioni software che governano queste aree, nella convinzione che strumenti di lavoro smart e interconnessi, tecnologie abilitanti e collaborazione tra sistemi siano oggi leve fondamentali per lo sviluppo dell’industria.

Oltre all’integrazione, le attività riguardano anche la costruzione e la messa a disposizione di nuovi report di business intelligence a supporto delle decisioni strategiche relative agli aspetti della supply chain.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di una realtà imprenditoriale del territorio, con la quale condividiamo valori come l’etica e la sostenibilità ambientale – dichiara Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA. L’aggiornamento degli asset IT, le nuove capabilities tecnologiche e l’innovazione, oltre ad essere elementi imprescindibili e identitari per le aziende del domani, aiutano anche a cogliere ed intercettare nuove opportunità di business in un mercato sempre più veloce e in continuo cambiamento”.

“NUPI ha trovato in Reti SpA un partner tecnicamente preparato per migliorare l’efficienza dei propri processi aziendali, integrando in un unico sistema ricerca e sviluppo, produzione, qualità, logistica ed amministrazione. Nel 2022 i processi dei quattro stabilimenti italiani saranno gestiti in Cloud e nel 2023 si aggiungeranno i due stabilimenti di NUPI Americas situati a Houston ed in South Carolina. Alla fine del progetto, più di 400 persone (320 in Italia e 80 negli USA) lavoreranno su un’unica piattaforma integrata rendendo i processi decisionali più rapidi ed efficaci” – ha affermato Marco Genoni, CEO di Nupi Industrie Italiane SpA.