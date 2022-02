Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, distesa di spazzatura ad Arghillà: “i topi attraversano la strada come persone”

18 Febbraio 2022 10:51

Distesa di spazzatura ad Arghillà: la denuncia di un cittadino indignato che arriva a definire Reggio Calabria una città indegna

“I cumuli sono arrivati nelle porte delle case, i topi attraversano la strada come persone. Non c’è neanche un accenno di risoluzione del problema. Reggio città indegna“. Sono le parole di un cittadino di Reggio Calabria, pervenute alla redazione di StrettoWeb, in merito alla situazione in cui versa una parte della strada principale di Arghillà. Una distesa di spazzatura, come si può notare dal video sottostante, posta ai bordi delle strade e che, come fa notare il nostro lettore, è arrivata fino alle porte delle case. Con tutti i problemi che si porta dietro: dalla sporcizia al cattivo odore, senza dimenticare i topi che “attraversano la strada come persone“. Quello che fa più male, in questi casi, è che nessuno si attivi per risolvere il problema, con la chiosa finale, mortificante da pronunciare anche per gli stessi cittadini, “Reggio città indegna“.