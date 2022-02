Reggio Calabria, Attendiamoci dà il via al progetto S.C.E.G.L.I.: si parte con il laboratorio teatrale “Esprimo”

16 Febbraio 2022 13:05

Attendiamoci dà il via al progetto S.C.E.G.L.I.: la prima iniziativa è il laboratorio teatrale “Esprimo”

Comincia finalmente questo fine settimana l’attività “sul campo” del progetto S.C.E.G.L.I. di Attendiamoci, il percorso educativo per studenti di scuole medie e superiori selezionato all’interno del bando “Educare insieme” del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sarà il laboratorio “Esprimo” ad avviare le attività che coinvolgeranno gli studenti, in partnership con l’Ite “Piria” e l’Istituto comprensivo “Telesio-Montalbetti” di Reggio Calabria.

Esprimo è un laboratorio teatrale: guidati da tutor esperti del mondo del palcoscenico, i ragazzi non dovranno solo recitare ma progettare e produrre uno spettacolo teatrale, imparare a confrontarsi con dinamiche di gruppo delicate e complesse e, soprattutto, a incontrare l’altro. Alla fine del percorso, lo spettacolo prodotto verrà rappresentato in un teatro cittadino.

“Siamo entusiasti per la partenza del progetto SCEGLI – ha dichiarato il presidente di Attendiamoci Alfredo Pudano – Per noi è motivo di orgoglio raccogliere questa sfida educativa, in un momento nel quale è più che mai urgente che i giovani – e non solo loro – tornino a relazioni dirette e reali, non virtuali, che sono la “materia prima” di qualsiasi formazione ed educazione. Il laboratorio Esprimo, in particolare, è poi un’attività sulla quale puntiamo molto: attraverso il teatro, la rappresentazione di emozioni sul palco, si impara ad affrontare e comprendere meglio le proprie e quelle degli altri e, come testimonia l’attività teatrale che Attendiamoci porta avanti da ormai 6 anni, si costruiscono relazioni ed amicizie autentiche“.

Ancora per poche ore, gli studenti delle scuole medie e superiori possono prenotare la propria partecipazione al laboratorio all’indirizzo http://bit.ly/sceglilab.