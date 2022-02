3 Febbraio 2022 23:04

Nasce la delegazione territoriale di Villa San Giovanni dell’Associazione Nazionale “Ambiente Mare Italia” con tanti progetti e obiettivi volti a tutelare e valorizzare l’ambiente che ci circonda. L’ entusiasmo non manca e l’amore e il rispetto verso ciò che ci circonda nemmeno. L’Italian Cleaning Tour – ICT è un progetto di intervento ambientale ideato da Ambiente Mare Italia – AMI per agire sul territorio nazionale con iniziative di pulizia delle aree soggette a inquinamento ambientale come parchi cittadini, greti dei fiumi, laghi, lagune, spiagge e fondali marini e creare una nuova coscienza civica. Il progetto nasce con gli obiettivi di:

– Intervenire sul territorio nazionale con iniziative di pulizia delle aree soggette a inquinamento ambientale come parchi cittadini, greti dei fiumi, laghi, lagune, spiagge e fondali marini.

– Agire in favore del contrasto alle emissioni di CO2, proteggendo i mari e l’ambiente dall’inquinamento da plastica.

– Raccogliere centinaia di tonnellate di plastica e di rifiuti e conferirli in modo corretto.

– Contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare e, all’interno delle città, al miglioramento della qualità ambientale, riducendo la quantità di rifiuti abbandonati nei parchi cittadini e sui greti dei fiumi.

– Monitorare le spiagge e i fondali marini, segnalando la presenza di cetacei e tartarughe in pericolo, la presenza di plastica, reti da pesca e altri rifiuti pericolosi per consentire un intervento immediato.

– Coinvolgere attivamente la cittadinanza, le scuole e i giovani al fine di acquisire le buone pratiche di tutela ambientale e perseguire un cambiamento nelle abitudini quotidiane.